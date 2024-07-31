Более половины россиян страдают от лишнего веса

Доля россиян имеющих лишний вес выросла за последние пять лет. Об этом пишет РБК, ссылаясь на результаты исследования Росстата.

По данным ведомства, 62,5% жителей России имеют индекс массы тела (ИМТ), соответствующий состояниям предожирения и ожирения. За пять лет до этого в 2018 году к этой группе относились лишь 61,7% российского населения.

В своих оценках Росстат использовал критерии Всемирной организации здравоохранения. Так, люди с ИМТ ниже 18,5 имеют дефицит веса, ИМТ от 18,5 до 25 говорит о нормальном весе человека, людей с ИМТ от 25 до 30 относят к категории страдающих предожирением, от 30 до 35 — ожирением первой степени, от 35 до 40 —ожирением второй степени, а более 40 — ожирением третьей степени.

За пять лет доля россиян с нормальным ИМТ сократилась — с 36,3 до 35,7%. А доля населения страны с избыточным весом на уровне предожирения напротив выросла — с 40,1 до 43,9%.

Заметно снизилось, в частности, количество российских мужчин с нормальным весом. Так, в 2018 году их доля составляла 34%, а в 2023 году она снизилась до 30,9%.

В то же время Росстат заявил о снижении доли россиян, страдающих ожирением в различных стадиях. Так, ожирением первой степени в 2018 году страдали 15,7% населения России против 14% в 2023 году. Доля российских граждан с ожирением второй степени за это время снизилась с 4,3 до 3,6%, а третьей — с 1,6 до 1,1%.

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Как отмечает РБК, ссылаясь на мнение экспертов, большинство случаев ожирения обусловлено целым комплексом социальных факторов, включая гиподинамию (ограничение двигательной активности) и потребление большого количества сахара. Увеличению количества страдающих от лишнего веса россиян также способствовала пандемия коронавируса с ее режимом самоизоляции.

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