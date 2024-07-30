В Венесуэле начались протесты после объявления результатов выборов 

В столице Венесуэлы Каракасе тысячи сторонников оппозиции вышли на акцию протеста после объявления результатов президентских выборов, на которых, как утверждают власти, победил действующий президент страны Николас Мадуро. Об этом сообщают, в частности Associated Press и Reuters.

Для разгона протестующих полиция и военные применили слезоточивый газ, передает El Nacional. В ответ некоторые из протестующих бросали в полицейских камни. По информации издания, арестованы около двадцати человек. AP пишет, что кроме слезоточивого газа, национальная гвардия Венесуэлы также использовала против демонстрантов резиновые пули.

Выборы президента Венесуэлы прошли 28 июля. На следующий день Национальный избирательный совет страны официально объявил победителем Николаса Мадуро. Там сообщили, что по итогам обработки 80% бюллетеней, Мадуро набрал 51,2% голосов, а его основной соперник Эдмундо Гонсалес — 44,2%.

Оппозиция не признала итоги голосования. Гонсалес заявил журналистам, что он набрал более чем в два раза больше голосов, чем Мадуро. Не признали итоги голосования и власти ряда стран Латинской Америки, потребовав пересчета голосов. В частности, Аргентина заявила, что не признает победу Мадуро.

В свою очередь, Владимир Путин поздравил Мадуро с переизбранием и заявил, что он всегда «желанный гость» в России.

Выборы в Венесуэле проходили с помощью электронных машин для голосования, которые регистрируют голоса и выдают избирателям бюллетень с указанным кандидатом, который необходимо поместить в урну для голосования.

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