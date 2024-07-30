СМИ: в Польше по подозрению в шпионаже задержали экс-замглавы штаба Навального 

В Польше местные силовики задержали россиянина Игоря Рогова, который в свое время был заместителем главы штаба Навального, а затем работал в «Открытой России» Михаила Ходорковского. Об этом сообщило издание «Вот Так» со ссылкой на неназванных знакомых Рогова. Также о задержании со ссылкой на источники о задержании Рогова написали Sota и Port.

Как сообщается, Рогова увезли на допрос в прокуратуру. У него есть адвокат, но подробности подозрений в его отношении пока неизвестны.

В 2017 году Рогов был заместителем координатора штаба Навального в Саранске, а после его закрытия начал работать в «Открытой России».

В сентябре 2019 года в квартире у родителей Рогова в Саранске провели обыски. Силовики искали у них дома компьютер сына, которого там не было. В ходе обыска один из силовиков толкнул девушку Рогова, чтобы помешать ей снимать происходящее на телефон. Позже в штабе Навального заявили, что самого Рогова на служебном автомобиле сбил оперативник.

В августе 2020 года Рогова вместе с еще одним координатором «Открытой России» Артемом Важенковым задержали в Минске, куда они приехали, чтобы работать наблюдателями на президентских выборах. Силовики утверждали, что активисты были в состоянии алкогольного опьянения. Их заподозрили в участии в массовых беспорядках.

Как пишет «Вот Так», в последнее время Игорь Рогов жил в Польше, где был стипендиатом Катовицкой стипендиальной программы.

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