Деятели искусства назвали стремление Путина к патриотизму убийством российской культуры

Российские музыканты, актеры, писатели и другие выступающие против войны артисты были вынуждены уехать в эмиграцию, в то время как Владимир Путин заставляет оставшихся в России деятелей искусства «демонстрировать преданность». Об этом пишет The Washington Post.

Как утверждает издание, после начала войны в Украине несколько артистов Большого театра уехали из России, а сам театр перестал гастролировать в Европе и Америке. К примеру, в марте 2022 года прима-балерина Ольга Смирнова покинула Россию и продолжила свою танцевальную карьеру в Национальном балете Нидерландов.

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Кроме того, в театре сменился директор: вместо Владимира Урина, занимавшего пост руководителя на протяжении 10 лет театр возглавил Валерий Гергиев, поддержавший войну в Украине и аннексию Крыма. Оставшихся в России артистов, как пишет WP, вынуждают «следовать новому националистическому рвению», а на прославляющие войну произведения государство выделяет большое финансирование.

«Я боюсь, что то, что мы наблюдаем сейчас, может оказаться концом России, какой мы ее знали, концом культурного феномена, который ассоциируется с термином “русская культура”», — отметил Борис Акунин, заочно арестованный в России по делу о «фейках» про российскую армию и оправдании терроризма.

Неназванный театральный критик рассказал WP, что на данный момент почти у всех театров и артистов есть свой куратор в ФСБ. «Мы полностью возвращаемся в эпоху контроля и цензуры 1930-х годов», — добавил критик. Издание, ссылаясь на музыкантов и режиссеров, пишет, что сотрудники Центра «Э» часто приходят на культурные мероприятия и притворяются зрителями.

Режиссер Никита Бетехтин отметил, что многие театры заключают соглашения с госорганами. К примеру, в 2022 году Театр им. Ермоловой сообщил на своем сайте «о взаимном творческом сотрудничестве» со Следственным комитетом.

Авторы статьи также напомнили о судебном процессе и приговоре Евгении Беркович и Светлане Петрийчук. В своем фейсбуке Беркович неоднократно публиковала антивоенные стихи.

«Традиционные ценности [российского] общества транслируются через образы в кино, театре, музыке и других видах творчества для российской и зарубежной аудитории. И одна из задач Министерства культуры — создание условий для появления все большего количества произведений искусства в различных жанрах и формах, что будет благоприятно влиять на мировоззрение и жизненные установки подрастающего поколения», — заявили WP в российском Минкульте.

В свою очередь продюсер Александр Роднянский назвал увеличение госфинансирования «способом купить лояльность» у кинематографистов. «Правительство хочет, чтобы творческий класс понял, что им следует бояться», — добавил Роднянский.

По словам источников издания, помимо финансирования патриотических проектов российское правительство также разрабатывает черные списки, запрещающие артистам выступать вживую или появляться на телевидении. Убрать свою фамилию из этих списков артисты могут, отправившись в оккупированные территории Украины, как это сделали Филипп Киркоров и Дима Билан.

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