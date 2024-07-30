Чиновник-гей рассказал о гомосексуалах в российской власти

Российский чиновник-гей рассказал «Холоду» о своей работе в условиях растущей гомофобии в стране. По его словам, в последнее время он часто сталкивается с внутренним конфликтом из-за службы государству, которое объявляет ЛГБТ-людей экстремистами, устраивает рейды в гей-клубах и сажает людей в тюрьму за публичные проявления однополой любви.

«Я вообще считаю себя государственником. Раньше я спокойно относился к происходящему в стране, хотя и видел нарастающий пиздец. Но даже мне за два года стало совсем некомфортно, а в последние месяцы я думаю о том, что нужно либо сменить работу, либо эмигрировать. Хотя с точки зрения бытового комфорта мало что поменялось, психологически стало тяжелее», – говорит чиновник.

В органах власти мужчина работает уже более шести лет. Говорит, что пришел на госслужбу из-за идеалистических взглядов — сделать «что-то хорошее» для страны и людей. Из-за гомофобного настроения в госаппарате, чиновник все эти годы скрывает свои отношения с мужчинами.

«Если еду в отпуск, говорю коллегам, что еду с девушкой, чтобы отсечь лишние вопросы», — говорит он.

При этом во власти работают множество гомосексуалов, рассказывает чиновник. По его словам, они принимают репрессивные законы, нарушающие их же права, но надеются, что их это не коснется.

«Среди моих знакомых геев есть и федеральные политики. Последние годы я часто задавал им вопросы о том, как они мирятся с гомофобией на государственном уровне и почему остаются на своих должностях», — сказал собеседник «Холода», добавив, что для них ничего не поменялось. Он считает, что его знакомые федеральные политики не чувствуют ограничений, потому что они «замкнутые» и в то же время «привилегированные» люди.

Сам он впрочем признает, что новые гомофобные законы практически не коснулись и его самого: «ну, заблокировали сайт одного секс-шопа для геев, которым я пользовался».

Тем не менее он думает о том, чтобы покинуть страну. По его словам, мысли об эмиграции появились у него после последних выборов президента, когда он стал свидетелем фальсификации протокола председателем участковой избирательной комиссии. При этом он уверен, что «мог бы всю жизнь проработать на службе у гомофобного государства» при условии, что ему самому не приходилось бы участвовать в чем-то гомофобном.

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