За полтора миллиарда лет до нашей на Земле существовала другая жизнь

Международная группа исследователей, работающая в Габоне в Африке утверждает, что нашла новые доказательства существования сложной жизни на Земле 2,1 миллиарда лет назад. Об этом сообщает Би-би-си.

Ученые считают, что живые организмы обитали исключительно во внутреннем море, не распространялись по всему миру и в конечном итоге вымерли. По их мнению, это поможет определить происхождение найденных в осадочных породах в Габоне образований и выяснить, являются ли они окаменелостями организмов.

Профессор Эрнест Чи Фру из Кардиффского университета, работавший в составе группы, утверждает, что формы жизни могли быть похожи на слизистую плесень — одноклеточный организм без мозга, размножающийся спорами.

«Мы видим тот же процесс, что и в кембрийский период, 635 миллионов лет назад. Это поможет нам в конечном итоге понять, откуда мы все произошли», — добавил ученый.

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Ранее считалось, что жизнь на Земле зародилась чуть более полумиллиарда лет назад. О том, что она могла появиться раньше, ученые впервые заговорили, когда обнаружили Франсвиллианскую формацию — геологическое образование в Габоне.

Ученые предположили, что появление условий для зарождения жизни было вызвано столкновением двух континентальных плит под водой, что привело к вулканической активности. Столкновение отрезало часть воды от океанов, создав «богатое питательными веществами мелководное внутреннее море».

Профессор Чи Фру заявил, что в такой защищенной среде могли появиться необходимые для фотосинтеза условия, что привело бы к значительному содержанию кислорода в воде. «Это дало бы достаточно энергии для роста организмов и их более сложного поведения, наблюдаемого у простых животных форм жизни», — добавил ученый.

Однако Чи Фру отметил, что изолированная среда также привела к вымиранию форм жизни, поскольку не было достаточного количества новых питательных веществ для поддержания их существования.

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