В России попросили упростить визовый режим с Гоа

Авиакомпания «Аэрофлот» и туроператор «Библио-Глобус» попросили российские Минтранс и Минэкономики добиться упрощения визового режима для россиян, отправляющихся отдыхать на курорты индийского штата Гоа. Об этом пишет газета «Коммерсантъ», в распоряжении которой оказались письма, отправленные компаниями в ведомства.

В них они просят согласовать с индийскими властями возможные варианты упрощения визового режима — от полной отмены виз на срок до 30 дней для прибывших прямым рейсом россиян до оформления разрешительных документов в аэропорту Гоа.

Отмена виз для россиян, отправляющихся в Гоа, может увеличить поток российских туристов на курорты этого индийского штата по меньшей мере на 20%, а упрощение визового режима позволит этому направлению конкурировать с Таиландом и Шри-Ланкой. Об этом, как пишет РБК, заявили в Российском союзе туриндустрии. Там отметили, что сейчас получить визы для поездки в Гоа достаточно сложно — документы необходимо оформить в Москве, при этом стоимость визы составляет 25 долларов и ее невозможно оплатить картами российских банков.

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10 июля «Аэрофлот» сообщил о возобновлении прямых рейсов из России в Гоа. Так, с 1 октября рейсы туда будут вылетать дважды в неделю из московского аэропорта «Шереметьево», а с 25 октября количество еженедельных рейсов вырастет до трех.

В июне российский МИД заявил, что ведет переговоры о безвизовых поездках для россиян с властями девяти стран, в частности, Зимбабве, Бахрейна и Кувейта. При этом в ведомстве отметили, что в соответствии с двусторонними соглашениями в Россию без виз по обычным национальным паспортам могут въезжать граждане более 65 государств.

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