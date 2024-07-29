Пользователи TikTok смогут «намычать» трек для поиска песни

TikTok проводит тестирование новой функции «Поиск звука» (Sound Search), которая позволит искать музыку, напев, «намычав» или наиграв ее. Об этом сообщает Techcrunch.

Как пишет издание, новая функция напоминает инструмент распознавания песен в YouTube Music и Shazam, однако в отличие от последнего, в TikTok необязательно искать музыку именно по ее фрагменту. Пользователи смогут напеть мотив и запустить поиск.

При этом инструмент TikTok предназначен для поиска не только песен, но и видеороликов, в которых эти песни используются. В то же время авторы Techcrunch, которым удалось протестировать новую функцию соцсети, отмечают, что чем популярнее песня в приложении, тем больше вероятность, что инструмент сможет ее распознать.

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В качестве примера издание приводит песню «Umbrella» Рианны. Инструмент смог быстро распознать трек и показал ролики, в которых используется оригинал песни или ее ремикс. Однако «Поиск звука» с трудом распознал песни «Fly» Хилари Дафф и «Magic» группы One Direction. В подборке видео не было роликов с использованием этих песен, а были лишь общие результаты для слов «fly» и «magic» соответственно.

Как отмечает издание, TikTok заявил, что новая функция предназначена для поиска именно музыки. Однако в ходе тестирования Techcrunch выяснилось, что инструмент также позволяет найти отдельные звуки и мемы, например, «Nobodyʼs gonna know», созданный пользователем соцсети.

По данным Techcrunch, функция поиска музыки пока доступна ограниченному числу пользователей TikTok. Когда именно разработчики собираются внедрить ее полностью, неизвестно.

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