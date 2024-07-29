Экс-ведущего новостей обвинили в создании непристойных фотографий с детьми

Бывшему ведущему новостей на британском телевидении Хью Эдвардсу предъявлены обвинения по трем пунктам за создание непристойных фотографий детей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на британскую полицию.

62-летний Эдвардс, широко известный в Великобритании, был самым высокооплачиваемым ведущим новостей на Би-би-си и более двух десятилетий вел программу «BBC News at Ten». В апреле этого года он ушел в отставку.

Согласно судебным документам, на которые ссылается Reuters, экс-ведущему были предъявлены обвинения в создании непристойной фотографии или псевдофотографии ребенка на основе изображений, найденных в его телефоне.

«Преступления, предположительно совершенные в период с декабря 2020 года по апрель 2022 года, связаны с изображениями, которыми обменивались в чате WhatsApp», — сообщил агентству представитель лондонской полиции. Би-би-си отмечает, что всего в чатах оказались 37 изображений.

Читать еще Научиться эмпатии и убить в себе высокомерие Нам как оппозиции нужно измениться, чтобы выйти из кризиса

Reuters пишет, что Эдвардс был арестован 8 ноября 2023 года, после чего 26 июня этого года ему было предъявлено обвинение. Тогда же экс-ведущего отпустили под залог, чтобы он мог явиться в Вестминстерский магистратский суд Лондона, который должен пройти 31 июля.

По данным Би-би-си, в случае признания Эдвардса виновным ему грозит тюремное заключение на несколько лет.

Как отмечает Reuters, Эдвардс был одним из главных лиц Би-би-си до своего ухода. В частности он объявил о смерти королевы Елизаветы и освещал крупнейшие события в Великобритании с начала XXI века, включая выборы, королевские свадьбы и Олимпиаду 2012 года.

При этом, как сообщает CNN, уже после ухода из Би-би-си Эдвардс продолжал получать зарплату. От телеканала он получил более 600 тысяч долларов в период с апреля 2023 года по март 2024 года.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.