Принудившую дочь выйти замуж за своего будущего убийцу женщину осудили в Австралии

В Австралии впервые осудили человека по новому закону о запрете принудительных браков. 40-летнюю Сакину Мухаммад Джан приговорили к трем годам тюремного заключения, признав виновной в том, что она в 2019 году заставила свою дочь Рукию Хайдари выйти замуж за Мохаммада Али Халими в обмен на небольшую плату с его стороны. Спустя шесть недель после свадьбы Халими убил Хайдари, которой на тот момент был 21 год. Об этом сообщает Би-би-си.

Позже убийца девушки был приговорен к пожизненному заключению. Ее мать своей вины не признала, однако судья посчитал, что она оказывала «невыносимое давление» на дочь, чтобы заставить ее выйти замуж.

Джан переехала в Австралию в 2013 году, бежав от преследования режимом талибов из Афганистана вместе с пятью детьми. В ходе процесса адвокаты женщины настаивали на ее невиновности, утверждая, что их доверительница испытывает непреходящее «горе» из-за смерти дочери.

В суде также выяснилось, что погибшую от рук мужа Хайдари выдавали замуж насильно и раньше. Так, в возрасте 15 лет она вступила в неофициальный религиозный брак, который распался через два года. После этого девушка не хотела выходить замуж снова, пока ей не исполнится 27 или 28 лет.

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В 2013 году в законодательстве Австралии появились нормы, запрещающие принудительные браки. За нарушение запрета предусмотрена уголовная ответственность, а максимальное наказание — семь лет лишения свободы. Как уточняет Би-би-си, Джан стала первой осужденной по этому закону, а еще несколько подобных дел находятся на рассмотрении в австралийских судах.

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