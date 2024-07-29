СМИ: Северная Корея начала готовить преемника Ким Чен Ына

В Корейской Народно-Демократической Республике уже начали готовить преемника Ким Чен Ыну на фоне слухов о состоянии его здоровья. Сменить северокорейского диктатора должна его 11-летняя дочь Ким Чжу Э. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на двух депутатов, близких к южнокорейской разведке.

Национальная разведывательная служба Южной Кореи представила отчет о возможных преемниках Ким Чен Ына парламентскому комитету. В документе говорится, что Ким Чжу Э имеет все шансы стать следующим главой КНДР. В последнее время 11-летняя девочка стала все чаще появляться на публике вместе со своим отцом, чтобы руководство Северной Кореи могло оценить, как ее воспринимает народ.

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Разведка подсчитала, что в 2023 году около 60% деятельности Чжу Э заключалось в сопровождении отца на военных и экономических мероприятиях. Первое публичное появление Ким Чен Ына с дочерью состоялось в 2022 году на испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17». Северокорейские источники называют Чжу Э словом «хяндо», что переводится как «освещать путь вперед в революционной борьбе» и используется по отношению к преемникам мировых лидеров.

Южнокорейская разведка подозревает у Ким Чен Ына серьезное проблемы со здоровьем. По ее данным, сейчас Ким весит порядка 140 килограммов, что делает его уязвимым к развитию болезней сердца. У Кима примерно с 30 лет наблюдались гипертония и диабет. Разведка считает, что Ким Чен Ыну не помогают его старые таблетки и он пытается найти альтернативные лекарства для лечения. При всем этом глава КНДР не отказывается от алкоголя и курения.

Выбор преемника еще не окончательный и все может поменяться, заключают в разведке. У Ким Чен Ына есть как минимум еще двое детей — 2010 и 2017 года рождения. Ким Чжу Э является средней дочкой. Помимо этого у Ким Чен Ына есть младшая сестра Ким Ё Чен, которую называют «самой опасной женщиной в мире». Именно она вместе с братом присутствовала на встрече с Владимиром Путиным в 2023 году на космодроме Восточный.

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