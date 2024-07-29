Мужчина заподозрил жену в неверности и выбросил из окна

В азербайджанском городе Хырдалан из окна восьмого этажа многоквартирного дома выпала и скончалась от смертельных ранений молодая женщина. Умирая, девушка сказала, что ее выбросил из окна собственный муж, передает телеканал Baku.TV. Генпрокуратура страны сообщила, что задержала мужчину.

Убийство произошло рано утром 23 июля в жилом массиве Молодежный городок. 22-летняя Айшан Кязымова упала на асфальт около дома в ночной рубашке. Прохожие попытались оказать первую помощь, перевязав оторванную выше локтя руку. Девушка лежала в крови и жаловалась, что ей тяжело дышать. Спустя некоторое время 22-летний муж Гусейн Кязымов вышел из дома и, по рассказам очевидцев, пнул жену ногой со словами «Ты еще не умерла?», а затем ушел с места происшествия.

Прохожие успели расспросить Айшан, которая рассказала, что супруг обвинил ее в «предательстве». При этом она утверждала, что замужем всего год и мужу не изменяла. Айшан увезли в больницу. Врачи оценили состояние девушки как тяжелое. Спустя несколько часов она скончалась.

Журналисты Baku.TV пообщались с очевидцами и соседями пары. Живущий в том же доме Сабир Гасымов сказал, что видел, как мужчина выбросил женщину в пижаме из окна. Другой сосед Рамал Бурзаев рассказал, что слышал о другой версии мотивов убийства: «Насколько я слышал, конфликт произошел из-за золота».

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Прокуратура Апшеронского района Бакинской области возбудила дело по статье 120.1 УК Азербайджана (покушение на умышленное убийство). Гусейн Казымов задержан как подозреваемый, ему грозит до 14 лет колонии.

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