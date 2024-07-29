Израиль сравнил пригрозившего вторжением Эрдогана с Саддамом Хусейном

Глава МИД Израиля Исраэль Кац сравнил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с казненным иракским лидером Саддамом Хусейном. Так он ответил на заявление Эрдогана о том, что Турция может «войти» в Израиль.

«Эрдоган идет по стопам Саддама Хусейна и угрожает атаковать Израиль. Он просто должен вспомнить, что там произошло и чем все закончилось», — написал Кац на своей странице в соцсети X.

Накануне Эрдоган пригрозил вводом турецких войск в Израиль для защиты палестинцев. «Так же, как мы вошли в Карабах и Ливию, мы сделаем то же самое с ними», — сказал он.

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В свою очередь, турецкий МИД сравнил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером, пишет издание Times of Israel. «Устроившего геноцид Нетаньяху постигнет такой же конец, как устроившего геноцид Гитлера. Те, кто пытался уничтожить палестинцев, будут привлечены к ответственности, как и устроившие геноцид нацисты. Человечество будет на стороне палестинцев. Вы не сможете уничтожить палестинцев», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Турции.

В январе 2020 года турецкие войска вошли в Ливию для поддержки созданного там правительства национального согласия. В том же году Турция поддержала Азербайджан, который начал военную операцию в Нагорном Карабахе и восстановил контроль над регионом.

После начала войны Израиля и палестинской группировки ХАМАС в октябре 2023 года Эрдоган не раз критиковал израильское правительство, обвиняя его в геноциде палестинцев. Он также сравнивал Нетаньяху с Гитлером. «Нам надо знать, что Гитлер нынешнего времени, Нетаньяху, и его сообщники не смогут избежать ответственности. Как бы далеко он ни бежал, мы последуем за ним», — заявлял турецкий президент.

Иракский диктатор Саддам Хусейн, правивший страной с 1979 по 2003 год, также поддерживал палестинцев и был враждебно настроен по отношению к Израилю. Во время американской операции «Буря в пустыне», которая стала ответом США на вторжение Ирака в Кувейт, иракские военные нанесли ракетный удар по Израилю. Саддам Хусейн был свергнут в ходе вторжения американских войск в Ирак в 2003 году, а в 2006 году казнен через повешение.

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