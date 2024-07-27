Жена российского командира вытащила его из ямы и выкрала из части

Инстаграм-блогер Ирина Сорока вытащила своего мужа Андрея Марченкова из ямы, а позже смогла увезти его из воинской части в другой регион для медицинского обследования и лечения.

Как выяснил «Холод», 10 июля Андрей Марченков, командир штурмового взвода, воюющий в составе воинской части № 41611, вместе с подчиненными солдатами отправился на штурм в Харьковской области. 14 июля он запросил для себя и солдат эвакуацию: в ходе боев нескольких военных ранило, часть — были убиты. Сам Марченков получил осколочные ранения и был контужен. Однако командование приказало продолжать штурм.

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Марченков не подчинился приказу и вывел выживших солдат для того, чтобы им всем оказали медицинскую помощь. За невыполнение приказа его и как минимум еще одного солдата посадили в качестве наказания в яму.

Жена Марченкова Ирина Сорока, узнав о нахождении мужа в яме, 17 июля приехала в Белгородскую область, где дислоцируется его воинская часть. Пытаясь вызволить мужа, она встречалась с военными, в том числе с сослуживцами и командованием Марченкова, а также писала заявления с жалобами на превышение должностных полномочий и нарушение прав человека в военную прокуратуру и следственный комитет. 20 июля, спустя семь суток в яме, Марченкова оттуда выпустили и привезли на встречу с женой.

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В тот же день Сорока и Марченков уехали из Белгородской области в другой регион для получения медицинской помощи. Как Марченков рассказал «Холоду», из-за контузии и длительного отсутствия лечения у него полностью не слышит одно ухо и не видит один глаз, в ногах у него застряло несколько осколков.

По словам сослуживцев Марченкова, на него завели дело за самовольное оставление части — если он не явится туда в течение месяца, ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

Подробнее о том, как Ирине Сороке удалось вытащить мужа из ямы и выкрасть из части — читайте в материале «Холода».

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