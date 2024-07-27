Участник войны в Украине умер в отделе полиции после задержания

Глава общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Дагестана Шамиль Хадулаев в своем телеграм-канале опубликовал записи с камер видеонаблюдения из отдела полиции по Советскому району Махачкалы, в котором 9 июля умер участник войны в Украине Ахмед Джабраилов.

О смерти 48-летнего Джабраилова также сообщил Хадулаев в своем телеграм-канале. В посте он написал, что участник войны «вел себя неадекватно», а его родители не могли успокоить мужчину. Хадулаев предположил, что военнослужащий «был под наркотическими веществами». Он также написал, что Джабраилов сломал руку полицейскому.

Читать еще Жена российского командира выкрала его из армии Офицера посадили в яму за неисполнение приказа, но она нашла его и увезла в другой регион

На следующий день глава ОНК заявил, что мужчина умер через 5–7 минут после того, как его доставили в отдел. На одной из видеозаписей видно, как полицейские затаскивают Джабраилова в комнату и бросают на скамейку. На другом видео полицейские избивают мужчину и применяют электрошокер.

Читать еще Десятки россиян пробились на Олимпиаду в обход России Спортсменам помогли другие страны и антивоенная позиция

«Я считаю, что этого парня… вольно или невольно, но убили в Советском РОВД <...> Ему плохо, он на животе лежит, руки за спиной. Каким надо быть недоумком, чтобы коленями давить на него, да еще будучи таким здоровым сотрудником? Он дрыгает ногами, ему плохо, а другой сотрудник его электрошокером “успокаивает”… А врачи полчаса перчатки надевают вместо срочной помощи. Плевали они на парня», — написал Хадулаев.

Джабраилова задержали 9 июля. Телеграм-канал «Криминальные хроники МВД Дагестана» утверждал, что Джабраилов бегал по крыше дома с ножом в руках. Из-за этого на место вызвали полицию, которая доставила мужчину в отдел. После его смерти Следственный комитет по Дагестану заявил о начале проверки. О ее результатах пока ничего неизвестно.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.