Врачи спасли родившегося с пулей в животе ребенка

В Московском областном центре охраны материнства и детства (ГБУЗ МО «МОЦОМД») хирурги-неонатологи прооперировали новорожденную девочку и удалили ей пулю от пневматического оружия с передней брюшной стенки. Об этом сообщается в телеграм-канале центра.

В пресс-релизе говорится, что пуля попала в женщину, имя которой не уточняется, на 30-й неделе беременности. В центре утверждают, что отец ребенка, чье имя также не указано, во время тренировки стрелял по мишеням из пневматического оружия на заднем дворе дома, где жили будущие родители. Пуля случайно отрикошетила и попала женщине в живот.

После случившегося пара обратилась за медицинской помощью. В результате проведенного обследования врачи пришли к выводу, что пуля не представляет опасности для жизни матери или младенца. Медики решили не проводить экстренного хирургического вмешательства. В итоге ребенок родился в стандартные сроки.

Читать еще Жена российского командира выкрала его из армии Офицера посадили в яму за неисполнение приказа, но она нашла его и увезла в другой регион

После родоразрешения врачи пальпировали брюшную полость новорожденной и обнаружили подкожное образование. «В ходе обследования мы с коллегами выяснили, что пуля находилась поверхностно и не повредила внутренние органы ребенка, поэтому угрозы для жизни ребенка не было», — рассказал заведующий отделением хирургии новорожденных в Московском областном центре, кандидат медицинских наук Михаил Рехвиашвили.

В сообщении центра также говорится, что после операции девочку перевели в палату к матери. Когда рана от операции зажила, ребенка вместе с матерью выписали из медучреждения.

В телеграм-канале ГБУЗ МО «МОЦОМД» также опубликованы фото девочки до операции и ее рентгеновские снимки.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.