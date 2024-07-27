Латвиец переплыл границу с Россией на сапе и запросил убежище

Преследуемый в Латвии Станислав Букайн вместе с малолетней дочерью переплыл границу с Россией на сапе и запросил политическое убежище. Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк.

По словам Букайна, в Латвии ему угрожают уголовным делом из-за поездки в Россию и могут предъявить обвинение в шпионаже. «Он находится в специальных списках граждан, в отношении которых в Латвии начаты уголовные процессы по подозрению в вербовке лиц для участия в террористических действиях», — написала Волк.

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Как отмечает представитель МВД, ходатайство о предоставлении убежища Букайну и его дочери приняла миграционная служба в Пскове. Ситуацию, по словам Волк, контролирует Главное управление по вопросам миграции МВД России.

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О том, что Букайн бежал из Латвии, стало известно на прошлой неделе. Тогда издание Delfi со ссылкой на латвийскую полицию сообщило, что против него возбудили уголовное дело по статье о похищении ребенка. Девочку объявили в международный розыск. Соответствующую информацию внесли в базу данных Интерпола, а российской стороне был направлен запрос о местонахождении ребенка и принятых в отношении него решениях.

Delfi уточняет, что Букайн — пророссийский активист, которому в октябре 2023 года предъявили обвинения в руководстве организацией «Балтийские антифашисты» и участии в совершаемых ею преступлениях. За это мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. Позже Букайна освободили под залог.

Ранее The Insider со ссылкой на Службу госбезопасности Латвии писал, что организация «Балтийские антифашисты» создана прокремлевскими активистами, которые планировали «особо тяжкие преступления против латвийского государства».

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