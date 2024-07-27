Бактерии полости рта могут уничтожать раковые клетки

Исследователи из колледжей Гая и Святого Фомы и Кингс-колледжа в Лондоне обнаружили, что фузобактерии — тип бактерий, обычно встречающихся в полости рта, — обладают способностью убивать некоторые виды рака. Об этом сообщает The Guardian.

Согласно исследованию, у людей со злокачественными опухолями в области головы и шеи результаты лечения оказались намного лучше, когда в опухоли обнаруживали фузобактерии. Мигель Рейс Феррейра, старший автор исследования, отметил, что в культивируемых клетках эти бактерии способны уничтожать рак.

«Мы пришли к выводу, что этот маленький жучок приводит к лучшему результату, поскольку он что-то делает внутри раковой опухоли. Поэтому сейчас мы ищем этот механизм, и в ближайшем будущем он должен стать темой для новой статьи», — добавил Феррейра.

Читать еще Жена российского командира выкрала его из армии Офицера посадили в яму за неисполнение приказа, но она нашла его и увезла в другой регион

Ученые изучили влияние бактерий на раковые клетки в лабораторных условиях, а также провели анализ данных по 155 пациентам с раком головы и шеи. Как отмечает The Guardian, первоначально исследователи ожидали иного результата, поскольку предыдущие эксперименты связывали фузобактерии с прогрессированием рака кишечника.

В лаборатории исследователи поместили бактерии в чашки Петри с раковыми клетками и оставили их на пару дней. Когда они вернулись, чтобы проверить влияние бактерий на рак, они обнаружили, что он исчез или сократился на 70-99%. Анализ данных пациентов также показал, что у тех, у кого в раке были обнаружены фузобактерии, шансы на выживание были выше примерно на 65%, чем у тех, у кого этих бактерий не было.

Исследователи надеются, что это открытие поможет в определении тактики лечения пациентов с раком головы и шеи, в том числе раком полости рта, горла, голосовых связок и носа.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.