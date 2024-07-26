В США арестовали одного из самых известных наркобаронов в мире 

В американском штате Техас арестован лидер мексиканского картеля «Синалоа» наркобарон Исмаэль «Эль Майо» Самбада. Вместе с ним также арестовали сына сооснователя этого картеля Хоакина «Эль Чапо» Гусмана — Хоакина Гусмана Лопеса. Об этом сообщило Министерство юстиции США.

Обоих мужчин задержали в одном из частных аэропортов Техаса. Как пишет Reuters, «Эль Майо» и сыну «Эль Чапо» предъявлены многочисленные обвинения в сбыте огромных партий наркотиков, включая фентанил, который, как утверждается, стал основной причиной смерти американцев в возрасте от 18 до 45 лет.

«Фентанил — самая смертоносная наркоугроза, с которой когда-либо сталкивалась наша страна, и Министерство юстиции не успокоится, пока каждый лидер, член и сообщник картеля, виновный в отравлении наших граждан, не будет привлечен к ответственности», — заявил генеральный прокурор США Меррик Гарланд, отметив, что Самбада и Лопес возглавляют «один из самых жестоких и мощных наркокартелей в мире».

В то же время Reuters, ссылаясь на три осведомленных источника, пишет, что Лопес, вероятно, заключил сделку со следствием и заманил в США Самбаду. При этом агентство подчеркивает, что подтвердить эту информацию пока не удалось. Если Лопес действительно подставил Самбада, то это обернется серьезными последствиями для картеля «Синалоа».

Reuters напоминает, что в 2008 году после задержания одного из высокопоставленных лидеров «Синалоа» разразилась кровавая война между могущественными фракциями преступной группировки.

Один из основателей «Синалоа» Хоакин «Эль Чапо» Гусман сейчас отбывает пожизненный срок в американской тюрьме.

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