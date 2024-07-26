США признались в проведении кампании против китайской вакцины от коронавируса

Министерство обороны США признало, что распространяло на Филиппинах пропаганду, направленную на дискредитацию китайской вакцины Sinovac во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванные источники.

Агентство утверждает, что изучило документ от 25 июня, который ссылается на информацию, отправленную Министерством обороны США в Министерство иностранных дел и Министерство национальной обороны Филиппин.

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Документ не был публично обнародован американским или филиппинским правительствами. «Это правда, что [Министерство обороны США] действительно отправляло сообщения филиппинской аудитории, ставя под сомнение безопасность и эффективность Sinovac», — говорится в документе.

Представитель Пентагона Пит Нгуен подтвердил Reuters, что ведомство распространяло «контент в социальных сетях о безопасности и эффективности Sinovac».

Кроме того, согласно документу, Пентагон признал, что «допустил некоторые ошибки в своих сообщениях, связанных с COVID», но заверил Филиппины, что военные «значительно улучшили надзор и подотчетность информационных операций» с 2022 года. Ведомство отметило, что антипрививочная кампания «не соответствовала [американским] приоритетам».

В документе также утверждается, что американские оперативники «прекратили рассылку сообщений, связанных с COVID, относительно происхождения COVID-19 и вакцин от COVID-19 в августе 2021 года».

В июне этого года Reuters опубликовало расследование, в котором заявило, что американские военные начали секретную кампанию по противодействию растущему, по их мнению, влиянию Китая на Филиппинах. Ее целью, как писало агентство, было посеять сомнения в безопасности и эффективности вакцин и другой жизненно важной помощи, поставляемой Китаем в страну.

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