Сотрудники роскошного отеля в Париже пожаловались на «нищенские зарплаты» и сорвали завтрак организаторов Олимпиады

Сотрудники пятизвездочного отеля Hôtel du Collectionneur в Париже, который делегация Международного олимпийского комитета выкупила за 22 миллиона евро на время Олимпиады, устроили акцию протеста. Об этом пишет The Guardian.
Около семи утра в четверг группа поваров, официантов и технического персонала провела двухчасовую забастовку, которая привела к сбоям в обслуживании. Сотрудники роскошного отеля говорят, что им семь лет не повышают зарплаты.
Профсоюз Union Départementale CGT Paris (UD CGT), который представляет интересы сотрудников отеля, опубликовал видео, на котором около дюжины человек выстроились в одном из коридоров. Некоторые размахивали флагами профсоюза, а другие держали плакаты с лозунгами, такими как «Роскошный отель, нищенская зарплата» и «Верните нам наши социальные активы».
На такой шаг они пошли после отказа руководства отеля повысить зарплаты на 2%. Среди требований сотрудников также была выплата в этом году 13 зарплаты. Участники акции протеста подчеркивают, что общая сумма их требований составляет лишь одну двадцатую часть контракта с МОК.
В свою очередь, в МОК очень обеспокоены таким положением дел, так как планируют регулярно проводить в отеле ужины и мероприятия, одно из которых должно состояться в пятницу. Организаторы Игр
Ранее в этом году отель Hôtel du Collectionneur также использовался УЕФА для проведения февральского конгресса.
Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.