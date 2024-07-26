Сотрудники роскошного отеля в Париже пожаловались на «нищенские зарплаты» и сорвали завтрак организаторов Олимпиады

Сотрудники пятизвездочного отеля Hôtel du Collectionneur в Париже, который делегация Международного олимпийского комитета выкупила за 22 миллиона евро на время Олимпиады, устроили акцию протеста. Об этом пишет The Guardian.

Около семи утра в четверг группа поваров, официантов и технического персонала провела двухчасовую забастовку, которая привела к сбоям в обслуживании. Сотрудники роскошного отеля говорят, что им семь лет не повышают зарплаты.

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Профсоюз Union Départementale CGT Paris (UD CGT), который представляет интересы сотрудников отеля, опубликовал видео, на котором около дюжины человек выстроились в одном из коридоров. Некоторые размахивали флагами профсоюза, а другие держали плакаты с лозунгами, такими как «Роскошный отель, нищенская зарплата» и «Верните нам наши социальные активы».

На такой шаг они пошли после отказа руководства отеля повысить зарплаты на 2%. Среди требований сотрудников также была выплата в этом году 13 зарплаты. Участники акции протеста подчеркивают, что общая сумма их требований составляет лишь одну двадцатую часть контракта с МОК.

В свою очередь, в МОК очень обеспокоены таким положением дел, так как планируют регулярно проводить в отеле ужины и мероприятия, одно из которых должно состояться в пятницу. Организаторы Игр

Ранее в этом году отель Hôtel du Collectionneur также использовался УЕФА для проведения февральского конгресса.

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