На Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу. Об этом пишет РБК со ссылкой на МЧС и пресс-службу губернатора региона Алексея Текслера.

Издание называет причиной прорыва дамбы обильные ливни и увеличение притока воды. Всего, по данным РБК, повреждено 100 метров плотины из 500. Из-за прорыва в Карабашском округе объявили режим чрезвычайной ситуации.

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Как пишет ТАСС, в зоне подтопления находятся 200 человек. Один из населенных пунктов оказался затопленным. В свою очередь РБК сообщает, что местные власти призвали жителей поселков Киолим, Мухаметово, Карасаево, Байдашево, Сактаево быть готовыми к эвакуации.

Издание отметило, что в регионе возможно отключение электричества, а также водоснабжения и перекрытие дорог. ТАСС сообщил о перекрытии участка дороги Миасс–Карабаш–Кыштым. По информации агентства, в Челябинской области развернуты два пункта временного размещения на базе двух школ.

Позже РБК сообщило, что пострадавших в результате прорыва нет. «На месте работают сотрудники МЧС России и администрации Карабашского ГО, работает оперативный штаб. Потребовалась эвакуация 35 человек из Киолима. Идет эвакуация из других населенных пунктов», — рассказали изданию в пресс-службе Текслера.

Кроме того, в телеграм-каналах появились видео, записанные местными жителями. «Мы на крыше, тут вообще пиздец нахуй, мы все тонем», — говорит автор видеозаписи.

Киалимское водохранилище находится в восьми километрах от Карабаша и является основным источником питьевой воды в городе. Оно было создано в 1979 году. Ранее синоптики центра «Фобос» заявили, что в Челябинскую область пришел каспийский циклон.

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