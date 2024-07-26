Площадь сгоревшего за полгода леса в России оказалась больше территории Хорватии

За первую половину 2024 года в России выгорело 5,9 миллионов гектар леса. При этом площадь континентальной части Хорватии — 5,6 миллионов гектар. Всего от пожаров пострадало 9,4 миллионов гектар российской территории. Об этом сообщают «Важные истории».

Издание отмечает, что это рекордный показатель за последние пять лет. Большая часть сгоревшего леса — около 90% — находится на Дальнем Востоке. Площадь лесных пожаров в Якутии только за шесть месяцев составила два миллиона гектар. Это треть от всей площади сгоревших лесов. Далее в рейтинге идут Забайкальский край, Амурская область и Бурятия.

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Как пишут «Важные истории» со ссылкой на ФБУ «Авиалесоохрана», наименьшее число пожаров произошло в 2022 году. Тогда в России зафиксировали 2,6 гектар выгоревшего леса за весь год. При этом, по сравнению с 2022 годом, площадь лесных пожаров в Забайкальском крае выросла в 15 раз, а в Дальневосточном федеральном округе — в 4,5 раза.

В свою очередь, как уточняет издание, в России сокращают расходы на сохранение лесов. В этом году бюджет уменьшился почти на 11%. Как утверждают «Важные истории», разница в выделенных средствах пойдет на войну в Украине и будет перенаправлена в оккупированные территории.

В то же время в России наблюдается дефицит лесничих. За последние 15 лет их количество снизилось в 10 раз. В качестве причин уменьшения числа лесников «Важные истории» приводят недостаточную оплату труда.

«Из‑за низкой зарплаты работников отрасли мы не можем укомплектовать штат. Численность лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной контроль (надзор), по штату — 21 938 человек, фактическая — 18184, численность лиц лесной охраны по штату −24854 человек, фактическая — 20562. Мало того, в отрасли идут процессы оптимизации и отток кадров критический», — заявила сенатор Татьяна Гигель.

Издание также отмечает, что в 2022 году из-за лесных пожаров в России погибли около восьми тысяч человек.

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