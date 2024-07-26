Осужденный организатор контрабанды кокаина через российское посольство в Аргентине не может попасть на войну из-за немецкого паспорта

Осужденный за организацию контрабанды кокаина через посольство России в Аргентине бизнесмен Александр Ковальчук ищет ЧВК, с помощью которой он смог бы покинуть колонию и отправится на фронт в Украине. Об этом правозащитница Ева Меркачева написала в газете «Московский комсомолец».

По ее словам, в заключении Ковальчук столкнулся со сложностями. Так, ему запретили общаться по телефону, даже со своими адвокатами. Кроме того, у бизнесмена начались проблемы со здоровьем. «Ковальчук не уверен, что доживет до окончания 18-летнего срока. Он рассчитывает либо на кассационную жалобу, либо на отправку в зону СВО», — пишет Меркачева.

Однако, в отличие от большинства обитателей российских пенитенциарных учреждений заключить контракт с Минобороны и отправиться из колонии на фронт для Ковальчука оказалось не так просто. Дело в том, что кроме российского у него также есть гражданство Германии, что не позволяет ему поступить на службу в российскую армию.

В связи с этим Ковальчук ищет частную военную компанию, в ряды которой он мог бы вступить, чтобы выйти на свободу.

Бывший сотрудник российского посольства в Аргентине Андрей Ковальчук был приговорен российским судом к 18 годам колонии в 2022 году. Его признали виновным в организации контрабанды кокаина в Россию после того, как сотрудники российских спецслужб обнаружили в школе при посольстве чемоданы с почти 400 килограммами наркотика.

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