Найденный погрязшим в долгах индийцем огромный алмаз изменил его жизнь

Жизнь бедного индийца Раджу Гонда преобразилась после того, как он нашел огромный алмаз. Об этом сообщает телеканал CNN.

40-летний Гонд брался за любую работу, чтобы прокормить свою семью. Он водил трактор, работал в полях и алмазных шахтах, зарабатывая около четырех долларов в день. Так продолжалось до тех пор пока однажды, работая в шахте, он не нашел драгоценный камень.

Позже оценщик подтвердил, что это белый алмаз массой 19,22 карата, примерная стоимость которого составляет более 95 тысяч долларов.

Как отмечает CNN, индийские власти сдают выработанные алмазные шахты в аренду гражданам, надеющимся найти там драгоценные камни. Тем, кому посчастливилось и правда их найти, надо заплатить государству лишь около 12% стоимости находки. Остальное удачливый кладоискатель может оставить себе.

По словам представителей алмазного бизнеса округа Панна, в котором Гонд нашел свой алмаз, территория богата на драгоценные камни. Так, представители рассказали, что в 1961 году там нашли алмаз массой 54,55 карата, а в 2018 — 42-каратный камень.

Как пишет CNN, теперь Гонд с нетерпением ждет перевода денег за находку на свой счет. «Первое, что я сделаю, это заплачу шесть тысяч долларов долгов. Остальное я вложу в образование своих детей, строительство домов для них, покупку земли и, возможно, трактора», — рассказал он.

По его словам, в последнее время он с трудом сводил концы с концами. Ему приходилось обеспечивать своих родителей, жену, семерых детей, а также помогать семьям своего младшего брата и сестры.

В детстве отец Гонда рассказывал ему истории про людей, которые нашли в земле алмазы, и их жизнь после этого менялась. Теперь, по словам Гонда, у него есть «своя такая история».

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