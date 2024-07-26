Медиамагнат Руперт Мердок изменил завещание и спровоцировал «юридическую войну» между своими детьми

«Юридическая война» началась между детьми медиамагната и миллиардера Руперта Мердока после того, как он изменил свое завещание. Об этом пишет газета Financial Times.

По данным издания, Мердок передумал делить свою медиаимперию между детьми и решил предоставить своему старшему сыну Лахлану полный контроль над безотзывным трастом, включая право голоса и принятие решений, после своей смерти.

Как напоминает FT, после того как осенью 2023 года Мердок ушел с поста председателя Fox Corporation и исполнительного председателя News Corp, которой принадлежат Fox News, The Times и The Wall Street Journal, контроль над обеими компаниями получил Лахлан. Траст, управление которым Мердок решил также передать старшему сыну, контролирует около 39% голосующей доли в News Corp. и порядка 42% голосующей доли в Fox Corporation.

Ранее Мердок завещал после своей смерти разделить траст между четырьмя его детьми — Лахланом, Джеймсом, Элизабет и Пруденс. Однако медиамагнат передумал и, по словам одного из источников издания, попытался лишь прав на наследство трех из четырех своих детей.

Вычеркнутые из завещания дети Мердока подали в суд, которому теперь предстоит решить справедливо ли это решение медиамагната.

Как пишет The New York Times, причиной решения Мердока о передаче контроля над своим трастом Лахлану состоит в том, что последний, как и сам Мердок, придерживается консервативных взглядов, тогда как остальные дети медиамагната занимают более умеренную политическую позицию.

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