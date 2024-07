Губернатор на английском языке отчитал подчиненную за результаты ЕГЭ по английскому и допустил ошибку 

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов остался недоволен региональными результатами ЕГЭ по иностранному языку и решил отчитать докладывавшую ему об этом чиновницу на английском языке, но сделал это с ошибками. На опубликованный губернатором в его соцсетях фрагмент видеозаписи совещания, обратила внимание «Афиша».

На кадрах глава областного департамента образования Екатерина Целикова говорит Филимонову, что вологодские школьники сдали ЕГЭ лучше, чем в среднем по стране, по всем предметам, кроме английского и информатики.

«I beg your pardon. What’s the difficulty is with English language? What’s wrong with English? I beg your pardon. Please, answer my question», — обратился к ней Филимонов. На этом ролик заканчивается. Что и на каком языке ответила губернатору чиновница, осталось неизвестным.

В своей реплике на английском языке Филимонов допустил ошибку, вставив «is» после слова «difficulty» в первом предложении, так как what’s — это сокращенная форма what is.

Ранее Филимонов становился героем новостей благодаря своему выступлению 30 июня на Дне молодежи в Вологде. Там он поднялся на сцену и сначала зачитал рэп, а затем вместе с бойцами бразильского стиля капоэйра показал удар ногой с разворота.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.