Перешедших в другие сборные россиян на Олимпиаде оказалось больше нейтральных спортсменов

«Холод» подсчитал, что 23 российских спортсмена получили возможность выступить на Олимпийских играх в Париже, сменив спортивное гражданство после начала войны в Украине.

При этом на протяжении предыдущих 10 лет спортивное гражданство сменили 30 человек. 17 из них занимались борьбой и дзюдо. Среди причин перехода в сборные других стран спортсмены назвали внутреннюю конкуренцию и более выгодные условия, в том числе финансовые, для тренировок и выступлений.

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Среди тех, кто сменил спортивное гражданство после начала полномасштабного вторжения, больше всего оказалось спортсменов, выступающих теперь за Сербию. Далее в рейтинге идут Кипр, Узбекистан, Франция и Объединенные Арабские Эмираты.

В то же время некоторые из спортсменов ни разу не выступали за те сборные, в которых они оказались. К примеру, велогонщик Михаил Яковлев теперь выступает за Израиль, хотя ранее, по его словам, никогда не был в этой стране. В российских СМИ сменивших гражданство спортсменов нередко обвиняют в предательстве.

В этом году спортсменам из России позволено выступать только в индивидуальных видах спорта в нейтральном статусе. При этом к участию в Олимпиаде не допустили тех, кто поддержал вторжение в Украину, контактировал с российскими или беларусскими государственными органами или не прошел проверку на допинг.

Всего в Олимпийских играх в Париже будут участвовать 68 россиян, как сменивших гражданство до или после начала войны, так и выступающих под нейтральным флагом. При этом в нейтральном статусе выступят лишь 15 человек — это самая малочисленная спортивная делегация из России с 1908 года.

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