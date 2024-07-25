Жители Милана приняли концерт Трэвиса Скотта за землетрясение

В соцсетях появились многочисленные сообщения от пользователей из итальянского Милана, в которых они пишут о землетрясении 23 июля. Некоторые из них сообщили, что ощутили по меньшей мере три подземных толчка. Внимание на это обратило итальянское издание Il Messaggero.

В то же время в Национальный институт геофизики и вулканологии ничего не сообщал о сейсмической активности в этом районе. Как оказалось, за землетрясение местные жители приняли вибрации от выступления американского рэпера Трэвиса Скотта, который прошел на ипподроме Ла Маура.

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Как отмечает Il Messaggero, подобное в Италии уже случалось. Так, в июне 2023 года жители города также сообщали о землетрясении во время большого концерта, а в августе того же года такой же случай был зафиксирован в Риме во время концерта в Большом Цирке.

Большие концерты мировых музыкальных звезд уже не раз становились причиной ложных сообщений о землетрясении, а в некоторых случаях вибрации от выступлений даже фиксировались датчиками сейсмологов.

Так, в июне 2024 года в шотландском Эдинбурге местные ученые зафиксировали сейсмическую активность во время концертов американской певицы Тейлор Свифт. А до этого во время выступлений певицы в Сиэтле и Лос-Анджелесе сейсмологи зафиксировали там колебания, эквивалентные землетрясению магнитудой 2,3.

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