Видео с матерящимся на подчиненных и использовавшего метафору с петухом главой Дагестана слили в сеть

В сети распространились видео рабочих совещаний главы Дагестана Сергея Меликова. В роликах он матерится, называет общественников терпилами и угрожает последствиями в том числе частным организациям если те возьмут на работу некого человека. Эти видео вечером 24 июля, например, опубликовал провластный канал Readovka.

«Холод» не может подтвердить подлинность этих роликов. Официально российские власти и сам Меликов ситуацию пока не комментировали.

«Не сдвинем мы этих толстолобых, блядь, и толстокожих людей. Не сдвинем мы их никак. Они только в зеркало смотрятся, блядь и в мечети ходят», — говорит Меликов в опубликованном фрагменте заседания регионального правительства. Из отрывка не ясно, о ком именно говорит глава Дагестана, но можно предположить, что речь идет о жителях республики.

Читать еще Придут уркачи и отрежут нам головы Православный священник отец Николай был живым символом дружбы религий в Дагестане. Потом в его храм ворвались террористы

В другом ролике Меликов дает поручение создать комиссию вместе с общественниками. «Создайте совместную комиссию с этими общественниками городскими, переживающими. Терпилами, которые за все переживают, но ничего не делают», — какому именно вопросу была посвящена эта реплика Меликова, также не ясно.

В еще одном видео Меликов ругает своих подчиненных за то, что они «отпустили» на войну в Украине главного врача Бабаюртовской ЦРБ Шихмагомеда Дугужева.

«Че он туда поехал? Кровью, блядь, грехи смывать что ли по такой задолженности? Или че он туда поехал? Ну сидит у вас главный врач на перевязочном пункте, борется с педикулезом на передовой, блядь. Чего вы его туда отпустили? У него задолжность 210 % растет? Он здесь дел натворил, теперь поехал на СВО дела творить? Ну вы мне тогда отвечайте, почему у вас рост 210%? Ну отвечайте на вопрос, блядь», — говорит Меликов главе Бабаюртовского района.

В общении с подчиненными Меликов матерится и унижает своих подчиненных. «Нихера ты не делаешь, уважаемый глава, блядь», — говорит он одному из них. В другом видео в ответ на неразборчивую реплику одного из участников совещания Меликов кричит: «Я сказал, все, хватит, блядь. Че, непонятно, что ли? Все, закрыли тему».

Еще в одном ролике Меликов упрекает подчиненных, что делать все надо вовремя, а «не когда петух в жопу клюнет». После этого он говорит представителю администрации Махачкалы, что тот подключился к конференции после того, как «клюнули его в задницу».

Источник утечки неизвестен. Некоторые видео состоят из фрагментов разных совещаний, все они начинаются и заканчиваются на полуслове и по их содержанию часто сложно понять, о чем именно идет речь.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.