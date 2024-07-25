Участник реалити-шоу в Новой Зеландии съел редкую птицу и избежал наказания

В Новой Зеландии участник реалити-шоу «Гонка на выживание» американский проводник по бурным рекам Спенсер «Корри» Джонс убил и съел редкую нелетающую птицу, которая называется пастушок-уэка. Об этом сообщает телеканал CNN.

По его данным, это произошло осенью прошлого года, во время съемок нового сезона реалити-шоу. Как отмечает телеканал, пастушок-уэка занесена в Красный список находящихся под угрозой исчезновения видов Международного союза охраны природы. Этот вид также охраняется новозеландским законодательством — за убийство птицы предусмотрено наказание в виде тюремного заключения сроком до двух лет или штрафа в размере около 60 тысяч долларов США.

После того, как об инциденте стало известно, в очередном выпуске реалити-шоу Джонс принес извинения и пояснил, что не знал о противозаконности употребления в пищу птиц этого вида.

В свою очередь, Департамент охраны природы Новой Зеландии провел расследование, по итогам которого вынес письменные предупреждения Джонсу и продюсерам шоу, но не стал принимать более жесткие меры.

«Это было уникальное стечение обстоятельств — участники шоу были утомлены и страдали от сильного голода, находясь в необычной для себя ситуации», — объяснил столь снисходительное отношение властей к проступку Джонса руководитель группы расследований в департамента Дилан Суэйн.

Читать еще Придут уркачи и отрежут нам головы Православный священник отец Николай был живым символом дружбы религий в Дагестане. Потом в его храм ворвались террористы

«Тем не менее, убийство и употребление в пищу местных охраняемых видов неприемлемы, и организатор съемок был предупрежден о необходимости соблюдения участниками шоу природоохранного законодательства», — добавил он.

Накануне стало известно о похожем случае в России. Прокуратура Республики Алтай начала проверку по статье о незаконной охоте на пушного зверя. Поводом для нее стал очередной эпизод реалити-шоу «Последний герой», в котором его участники нашли попавшую в капкан выдру, добили и съели ее, пожарив на костре.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.