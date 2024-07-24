Прокуратура начала проверку из-за убийства выдры в реалити-шоу

Силовики заинтересовались действиями участников реалити-шоу «Последний герой» после того, как в телеэфире показали, как они убили и съели выдру. Соответствующее сообщение появилось на сайте прокуратуры Республики Алтай.

«Горно-Алтайской межрайонной природоохранной прокуратурой скоординирована проверка <...> по размещенной в СМИ информации о незаконной охоте участниками телепередачи на канале ТВ-3 “Последний герой” на пушное животное», — говорится в нем.

Очередной сезон реалити-шоу «Последний герой», участники которого выживают в дикой природе, транслируется в эфире телеканала ТВ-3. В четвертом эпизоде шоу, который был показан 20 июля, участники команды «Медведи» нашли около Телецкого озера старый капкан и попавшую в него выдру. Один из членов команды, хирург Алан Царикаев, добил и разделал животное, после чего вместе с другими участниками приготовил ее на костре и съел.

Этот эпизод реалити-шоу транслирующий его ТВ-3 анонсировал так: «Племя „Медведей“, наконец, поест жареного мяса. Правда, речь идет не о сочном говяжьем стейке, а о мясе выдры, которую поймали в капкан. Но истощенные и голодные “волки“ рады и такому деликатесу. Где бы еще в жизни им выдалась возможность съесть печень выдры, жареную на костре?»

После того, как информация о содержании серии распространилась в СМИ, ее анонс на сайте телеканала изменился. На момент публикации заметки он выглядел так: «Участники племени “Волков” и “Медведей” продолжат борьбу за звание героя и солидный денежный приз. Дружное племя “Медведей” столкнется с первыми конфликтами, что подорвет общий командных дух».

О результатах начатой проверки прокуратура Алтая обещала сообщить дополнительно.

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