Российский паспорт стал привлекательнее 

Российский паспорт поднялся на шесть строчек в рейтинге привлекательности паспортов Henley & Partners. При этом только за полгода число мест, куда россияне могут въехать без визы, сократилось на три, пишет РБК. Сейчас граждане России могут въехать без оформления виз в 116 стран.

В индексе паспортов Henley & Partners Россия занимает 45 строчку, в январском рейтинге — 51. Это место Россия делит с Турцией. На 44 позиции находятся Молдова и Грузия, а на 46 — Катар.

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На первом месте паспорт Сингапура. Его обладатели могут приехать без визы в 195 стран мира. В первой двадцатке — Япония, Южная Корея, Великобритания, Австралия канада и несколько стран Евросоюза

Паспорт США занимает восьмую строчку. С ним можно без разрешительных документов посетить 186 стран. Украинский документ занимает 30 место — украинцам без виз доступны 148 стран.

На самой последней строчке рейтинга Henley & Partners расположился паспорт Афганистана. Этот документ позволяет без предварительной визы посетить 26 территорий.

Индекс паспортов Henley & Partners ранжирует страны по количеству безвизовых направлений, которые доступны граждан их стран. В своих расчетах специалисты, составляющие рейтинг, опираются на данные Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

В июне стало известно, что при выезде из страны у россиян начали тщательнее проверять загранпаспорта. На дополнительную проверку отправляли туристов, у которых были ошибки в документах. Тогда отмечалось, что чаще с этим сталкиваются владельцы документов старого образца, в которых нет биометрических данных.

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