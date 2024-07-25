Раскрыто содержание личной переписки принцессы Дианы

Личная переписка принцессы Дианы, которую она вела со своей экономкой Вайолет Коллисон, будет выставлена на аукцион. В письмах и открытках бывшая жена короля Карла III рассказывает о переживаниях перед свадьбой и об отношениях между принцами Уильямом и Гарри. Цитаты из писем приводит издание «Би-би-си».

Диана называет свою экономку просто Колли. Она работала в поместье Сандригем, где принцесса провела свои детские годы. Впоследствии они обменивались письмами и открытками. Также Колли присылала детям Дианы подарки. Их личная переписка уйдет с молотка на аукционе 30 июля. Цена за одно письмо варьируется от 800 до 1200 фунтов стерлингов (от 87 тысяч до 131 тысячи рублей).

Одно из писем было отправлено на адрес Колли всего за три недели до свадьбы Дианы с принцем Чарльзом, будущим королем Карлом III. Оно было написано на почтовой бумаге Букингемского дворца. «Все здесь лихорадочно заняты последними украшениями <…> Будущая невеста сохраняет полное спокойствие!» — писала Диана.

Другое письмо датировано сентябрем 1984 года. Диана поблагодарила Колли за подарки ее младшему сыну Гарри, который только-только появился на свет. Она также рассказывала об отношениях между Гарри и его братом Уильямом, который теперь стоит следующим в очереди на британский престол. «Уильям обожает своего младшего брата и все время осыпает Гарри бесконечными объятиями и поцелуями», — рассказывает леди Ди.

Принцесса Диана погибла в автокатастрофе в Париже в 1997 году. В 1992 году Диана и сын королевы Елизаветы II Чарльз приняли решение жить отдельно, хотя официальный развод был оформлен лишь спустя четыре года. Диана — мать принцев Уильяма и Гарри. В 2020 году Гарри сложил с себя обязанности, связанные с королевской семьей, и переехал жить в США. Уильям же готовится стать королем после своего отца Карла III.

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