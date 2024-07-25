Насилие наемников из России вызвало дефицит продовольствия в африканской республике

В последние месяцы участились обвинения российских наемников в сексуализированном насилии по отношению к жительницам Центральноафриканской республики. Об этом сообщает The Guardian.

Как пишет издание, из-за этого женщины боятся выходить на полевые работы, в связи с чем в стране наблюдается нехватка продовольствия. В результате цены на некоторые продукты питания выросли на 50% за последние восемь месяцев.

В частности в Буаре, городе в префектуре Нана-Мамбере, торговцы, скупающие урожай напрямую у фермеров, утверждают, что слышали многочисленные рассказы женщин о том, как их насиловали на фермах «белые солдаты».

«С сентября прошлого года более 10 девочек рассказали, как их изнасиловали белые солдаты. Наши дочери больше не в безопасности на своих собственных фермах», — рассказала Фелисите Паду, 65-летняя продавщица на рынке.

При этом, как рассказывают местные жители, большинство жертв насилия не обращаются в полицию, поскольку уверены, что никакого наказания российским солдатам не последует. Кроме того, женщины не обращаются за медицинской помощью, так как опасаются осуждения и того, что об их историях узнают другие люди.

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Как пишет The Guardian, сексуализированное насилие растет в ЦАР на протяжении последних лет. В прошлом году организация «Врачи без границ» (MSF) сообщила, что в период с 2018 по 2022 год она оказала помощь более чем 19 500 жертвам сексуализированного насилия в стране. За тот же период ООН задокументировала около 15 000 случаев сексуализированного насилия в ЦАР.

Издание отмечает, что в 2017 году к власти в ЦАР пришел Фостен-Арканж Туадера. Президент страны обратился к России с просьбой о военной помощи. В течение 11 лет, по данным The Guardian, вооруженные группировки использовали изнасилование и сексуальное рабство как тактику войны по всей стране. Российские наемники официально присутствуют в ЦАР в составе Африканского корпуса.

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