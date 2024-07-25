СМИ: Россия напечатала фальшивых денег на миллиард долларов

Россия помогла напечатать «неофициальные» банкноты для восточной Ливии, которые позже были обменены на настоящие доллары. Эта схема способствовала снижению курса ливийского динара. Об этом Reuters сообщили источники в правительстве восточной Ливии и ливийских банках.

Центральный банк Ливии в Триполи назвал новые банкноты фальшивыми несмотря на то, что их можно было обменять на твердую валюту в местных банках и на черном рынке. Одна часть поддельных купюр была напечатана российским «Гознаком» и экспортирована в восточную Ливию. О роли России в этой схеме сообщили в расследовательском агентстве The Sentry. Другая часть денег печаталась незаконно непосредственно в Ливии.

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Деньги позже перенаправлялись на финансирование инфраструктурных проектов по восстановлению территорий после разрушительных наводнений на северо-востоке Ливии. Источник Reuters в дипломатических кругах утверждает, что другая часть средств могла идти на содержание деятельности российских наемников в Ливии и Сахеле. Сахель — африканский регион, где расположены Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад.

Россия подписала контракт на печать ливийских динаров еще в 2015 году. Российский «Гознак» поставил более 10 миллиардов динаров для восточноливийского правительства с 2016 по 2020 год. После смерти Муаммара Каддафи в Ливии фактически сложилось двоевластие с двумя Центробанками, которые устанавливают разные курсы. Центральный банк, признанный ООН, находится в Триполи. Другой, который контролируется структурами генерала Халифа Хафтара, в Бенгази.

В октябре 2022 года Евросоюз ввел санкции против подведомственного Минфину «Гознака», который занимается производством банкнот. США присоединились к ограничениям только спустя два года, введя санкции против самой организации и ее руководителя Аркадия Трачука.

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