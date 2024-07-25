В олимпийскую сборную Нидерландов вошел изнасиловавший ребенка спортсмен

Международный олимпийский комитет (МОК) попросили провести расследование того, как на Олимпийские игры был допущен Стивен ван де Вельде, игрок в пляжный волейбол сборной Нидерландов, которого судили за изнасилование 12-летней британки в 2016 году. Об этом сообщает The Guardian.

Генеральный директор благотворительной организации Rape Crisis England & Wales, которая помогает жертвам насилия, Сиара Бергман заявила, что «безответственное» включение Ван де Вельде в состав участников Олимпиады создало «огромное чувство безнаказанности».

«Если вы можете изнасиловать ребенка и продолжать участвовать в Олимпиаде, несмотря на то, что все спортсмены подписали декларацию, обещая быть образцом для подражания, это просто шокирует», — утверждает Бергман.

Бергман призвала МОК провести расследование, как спортсмену разрешили участвовать в Олимпиаде. «Как мы дошли до этого? Как мы дошли до того, что изнасилование ребенка считается менее важным, чем медаль, которую кто-то может выиграть на Олимпиаде? Это просто невероятно», — добавила Бергман.

Читать еще Придут уркачи и отрежут нам головы Православный священник отец Николай был живым символом дружбы религий в Дагестане. Потом в его храм ворвались террористы

Стивен ван де Вельде провел год в британской тюрьме, прежде чем его перевели в Нидерланды, где через месяц отпустили на свободу. После этого он продолжил играть на международном уровне за сборную Нидерландов.

«Я хочу исправить всю ту ерунду, которую писали обо мне, когда я был за решеткой. Я специально ничего не читал, но понимаю, что это было очень плохо, что меня заклеймили как сексуального монстра, как педофила. Но это не так — совсем не так», — рассказал спортсмен в интервью газете Algemeen Dagblad.

В свою очередь МОК заявил, что отбор спортсменов для Олимпиады является обязанностью отдельных комитетов. Олимпийский комитет Нидерландов, который выбрал Ван де Вельде, утверждает, что спортсмен отбыл наказание, прошел программу реабилитации, и эксперты пришли к выводу, что риска повторного совершения им преступления нет.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.