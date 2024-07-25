Ученые заявили об отсутствии пользы от употребления алкоголя в малых дозах

Группа канадских ученых во главе с Тимом Стоквеллом выяснила, что умеренное потребление алкоголя не приносит пользы организму человека, как это считалось ранее. Об этом сообщает The Guardian.

Издание пишет, что ученые изучили 107 опубликованных ранее исследований о пристрастии людей к алкоголю и его влиянии на продолжительность жизни. В большинстве случаев они обнаружили, что регулярно выпивающих людей сравнивали с теми, кто воздерживался или употреблял очень мало алкоголя.

При этом, как утверждают ученые, в предыдущих работах не принималось во внимание то, что люди отказывались от алкоголя или сокращали его потребление из-за его пагубного влияния на здоровье. Таким образом, по данным исследователей, средний уровень здоровья таких людей был изначально ниже, чем у тех, кому здоровье позволяло продолжать употреблять алкоголь.

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«Для алкогольной промышленности это стало пропагандистским ходом — утверждать, что умеренное употребление их продукции продлевает жизнь людей. Эта идея повлияла на национальные рекомендации по употреблению алкоголя и стала препятствием для эффективной разработки политики в области алкоголя и общественного здравоохранения», — рассказал Стоквелл.

По мнению ученого, оценки пользы алкоголя для здоровья были преувеличены, а его вред недооценен в большинстве предыдущих исследований.

В свою очередь бывший главный врач Англии Дам Салли Дэвис заявила, что безопасного уровня потребления алкоголя не существует. Это подтвердило исследование, опубликованное в 2018 году. Оно показало, что алкоголь привел к 2,8 миллионам смертей в 2016 году и был ведущим фактором риска преждевременной смерти и инвалидности у людей в возрасте от 15 до 49 лет. Среди людей старше 50 лет около 27% случаев смерти от рака у женщин и 19% у мужчин были связаны с их привычками выпивать.

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