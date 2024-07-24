Z-блогеры раскритиковали власти за закон о запрете телефонов в зоне боевых действий

Госдума приняла законопроект, согласно которому военнослужащих за ношение личных гаджетов в зоне боевых действий смогут арестовывать на срок до 10 суток. Это возмутило Z-блогеров и даже некоторых парламентариев. Против поправок проголосовали 24 депутата, за — 328.

«Словоблудие абсолютно не нужно, потому что, коллеги, те, кто поддерживает и голосует за этот закон, те голосуют за порядок, за дисциплину. Вам командиры в пояс поклонятся за то, что мы его примем. А те, кто не поддерживает и голосует против, они голосуют за пьяниц, за нарушителей, за самовольщиков, за прочих беспредельщиков», — сказал глава комитета по обороне Андрей Картаполов во время рассмотрения этого вопроса в Госдуме.

С ним не согласилась депутат от партии «Справедливая Россия — патриоты — за правду» Марина Ким. Она заявила, что принятые поправки позволят отправлять на гауптвахту любого военного или командира. Ее поддержал депутат от ЛДПР Алексей Журавлев.

«Как мы будем непосредственно смотреть, это боевой iPhone или не боевой? Это боевой коптер или не боевой? Это боевой регистратор или не боевой? Ну ладно, командир может это определить, это я точно могу сказать. И определяет сегодня. Попробуй ты возьми его куда-нибудь не туда», — заявил он, добавив, что поправки приведут к большому количеству «непоняток» с военной полицией.

Депутат-единоросс Евгений Попов призвал всех, у кого будут «по беспределу» отбирать гаджеты, писать ему и пообещал «разбираться с каждым случаем».

Принятый закон также раскритиковал экс-депутат Верховной Рады Украины коллаборант Олег Царев, назвав его «серьезным ударом» по имиджу министра обороны Андрея Белоусова.

«Лишили армию связи, ничего не предоставив взамен. Нет сомнения, что основная причина запрета в том, что через смартфоны бойцов и командиров зачастую утекала неприглядная правда, вызывающая раздражение военного руководства», — написал он в своем телеграм-канале.

Z-блогеры высказывались о принятых Госдумой поправках не столь аккуратно. Так, Александр Картавых назвал депутатов, которые проголосовали за поправки, «ебанутыми чертями». В телеграм-канале «Два майора» утверждается, что парламентарии «поругались со здравым смыслом».

«Надо умудриться вот так выставить себя на посмешище во время войны», — пишет «военкор» «Комсомольской правды» Александр Коц. Другой «военкор» Алексей Живов добавляет, что поправки позволят арестовать любого «жалобщика или просителя» и отправить его в «яму» или на штурмы.

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