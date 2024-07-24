Племянник Трампа рассказал об использовании экс-президентом расовых оскорблений

Родственник экс-президента США, племянник Фред Трамп III написал книгу о своем дяде, в которой поделился его отношением к темнокожим людям и рассказал о том, что он нередко использовал расовые оскорбления в их сторону. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на главу из книги, которой Фред эксклюзивно поделился с изданием.

30 июля в США выйдет книга «Всё из семьи: Трампы и как мы такими стали» — это мемуары племянника Дональда Трампа, Фреда Трампа III. В ней он вспоминает, в частности, своего дядю, когда тот только начинал заниматься недвижимостью в Нью-Йорке. Однажды он стал свидетелем случая, когда Трамп использовал расовые оскорбления после того, как ему испортили любимую машину.

«“Нигеры, — сказал он [Дональд Трамп] с отвращением. — Смотри, что нигеры сделали”», — вспоминает Фред, описывая в книге высказывания своего дяди.

Со слов Фреда, этот случай произошел в Нью-Йорке в ранних 1970-х в доме его бабушки и дедушки в районе Квинс. Экс-президент приехал туда на своем белом «Кадиллаке Эльдорадо» с откидной крышей и был очень зол: кто-то оставил два глубоких пореза на крыше. Фред уверен, что его дядя не мог знать, кто в действительности это сделал, но сразу же обвинил афроамериканцев. Автор книги при этом уточняет, что в те времена в Квинсе люди говорили «всевозможные грубые, предвзятые и бездумные» вещи.



Фред Трамп III — не первый человек, написавший книгу о своем дяде. Подобную книгу также писала и Мэри Трамп, сестра Фреда, в 2020 году, после того как ее и брата лишили наследства. Эта книга так и не дошла до прилавков. Издатели будущей книги же обещают, что она станет «откровением, проливающим свет на темные уголки империи Трампа». Издание The Guardian отмечает, что эффект от выхода книги будет «разрывным», так как на предстоящих президентских выборах Дональд Трамп, вероятно, столкнется с Камалой Харрис — первой темнокожей женщиной вице-президентом.

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