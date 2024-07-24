Зафиксирован самый жаркий день за всю историю наблюдений

21 июля, воскресенье, стало самым жарким днем ​​за всю историю наблюдений за температурой, которая ведется с 1940 года. Средняя температура воздуха во всем мире в этот день достигла 17,09 градуса по Цельсию. Об этом свидетельствуют данные ведущего европейского центра мониторинга климата «Коперник».

Ранее средняя температура в один и тот же день, 21 июля с 1991 по 2020 год не превышала показателей в плюс 16,25 градуса. В 2023 году с 3 по 6 июля, то есть четыре дня подряд, фиксировались температурные рекорды, однако средняя мировая температура все же не превысила отметки в 17,08 градусов.

За прошедшую неделю тепловые волны затронули сразу несколько регионов, в том числе территории США, Европы и России. Издание The Washington Post предполагает, что 21 июля стало самым жарким за последние 100 тысяч лет. Журналисты ссылаются на исследования палеоклиматологов, которые изучают древние материалы (например, кольца деревьев) для изучения среды обитания в прошлом. Ученые пришли к выводу, что экстремальные температуры 21 века были практически невозможными 100 тысяч лет назад, в эпоху после ледникового периода.

С июня 2023 года на Земле ежемесячно фиксируют мировые температурные рекорды. Каждый месяц прошлого года признавался самым жарким на планете с момента начала наблюдений. Глобальная температура в среднем была на 1,6 градуса выше, чем в доиндустриальный период. Это ставит под угрозу план Парижских соглашений, согласно которым для замедления изменения климата глобальная температура не должна повышаться более, чем на 1,5 градуса.

2024-й имеет все шансы побить рекорд 2023 года, который был признан самым жарким за всю историю наблюдений. Климатическую ситуацию усугубляет явление Эль-Ниньо — колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. Это повышает средние глобальные температуры. Климатологи признают, что Эль-Ниньо невозможно остановить или контролировать.

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