На севере Москвы взорвался автомобиль 

В Москве на парковке взорвался автомобиль. Пострадали два человека. Об этом сообщают телеканалы РЕН ТВ и «360», а также телеграм-каналы Mash и Baza.

Автомобиль Toyota Land Cruiser взорвался на парковке жилого дома на улице Синявинской, пишет Baza. По данным телеграм-канала, в этот момент в салоне машины находились два человека — мужчина и женщина. Mash и «360» сообщают, что мужчину госпитализировали с тяжелыми ранениями — ему оторвало ступни. По информации последнего, взорвавшийся автомобиль, предположительно, принадлежит участнику войны в Украине. Взрывной волной также зацепило еще несколько стоящих рядом машин.

По одной из версий, это была попытка заказного убийства. Об этом пишут сразу несколько изданий. Официально о причинах взрыва пока не сообщалось. На месте работают следователи.

«В связи с инцидентом, произошедшим на улице Синявинской в городе Москве, в результате которого поврежден автомобиль, пострадал его владелец и пассажир, следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело», — говорится в официальном телеграм-канале Следственного комитета.

В телеграм-чате жителей района Молжаниново о взрыве написали около 7:30 утра. При этом телеграмм-канал Shot утверждает, что взрыв прогремел в 6:30.

По данным канала «112», взрыв произошел когда 49-летний водитель сел в автомобиль. Также издание утверждает, что находившуюся рядом с ним женщину увезли в больницу с рваными ранами лица

«На нескольких этажах многоэтажки выбиты стекла, также повреждены соседние автомобили. Предварительно, в машине не было установлено газовое оборудование», — говорится в сообщении канала.

Кроме того, по информации «112», взрыв повредил стоящие рядом автомобили Lada Granta и Honda CR-V.

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