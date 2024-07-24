Британскую олимпийскую чемпионку по верховой езде отстранили от Игр в Париже за жестокое обращение с лошадью

Трехкратную олимпийскую чемпионку по выездке британскую наездницу Шарлотту Дюжарден отстранили от участия в Олипийский играх в Париже из-за видео, на котором она избивает лошадь хлыстом. Об этом пишет британская газета The Telegraph, ссылаясь на пресс-службу Международной федерации конного спорта (FEI).

Кадры, на которых, как сообщается, Дюжарден бьет свою лошадь «как циркового слона», нанеся ей 24 удара за одну минуту, руководству FEI предоставил свидетель, чье имя не раскрывается. Его адвокат Стефан Венсинг рассказал изданию, что его доверитель является одним из спонсоров Дюжарден. Свидетелем избиения животного он стал несколько лет назад во время урока, который Дюжарден давала начинающей спортсменке. До сих пор само видео не было обнародовано, ожидается, что FEI может опубликовать его 24 июля.

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Накануне незадолго до официального объявления FEI об отстранении Дюжарден сама спортсменка заявила, что снимается с Игр в Париже. Она пояснила, что видео, о котором идет речь было снято четыре года назад. По словам Дюжарден, на кадрах она допускает «ошибку в суждении».

39-летняя Шарлотта Дюжарден — самая титулованная британская спортсменка по количеству завоеванных олимпийских наград. Пальму первенства по этому показателю она делит лишь с велогонщицей Лорой Кенни. Так, Дюжарден трижды становилась олимпийской чемпионкой по выездке, однажды серебряным и дважды бронзовым призером олимпийских игр. Она также является командором ордена Британской империи.

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