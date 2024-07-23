В погоне за модой подростки покупают имитацию брекетов и приклеивают их на клей «Момент» 

Среди российских подростков в моду вошли брекеты. Те, кому не ставят настоящие, покупают их имитацию на маркетплейсах, обратил внимание телеграм-канал Baza.

Так, в интернет-магазине Wildberries на странице одного из продавцов накладных металлических брекетов для зубов, которые также называются скайсы, покупатели оставили уже более 200 отзывов. В основном их покупают подростки.

«Брекеты хорошие, но есть одно нооо, клей не клеит, все делала как и что. Но никак, можете подсказать как приклеить? Не хочу ничего заказывать, как можно приклеить?? А так ставлю 2 из 5, так как мусилась еще ставить эти резинки на брекеты», — пишет одна из покупательниц (орфография и пунктуация авторов сохранены).

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«На пункте выдачи проверила, все хорошо. Клей сначала клеил, но потом оторвался( но это не минус (приклеила я на клей момент) одна дуга поломанная пришла ну а так брекеты шикарные, 5 звезд!!!!» — пишет другая.

Среди покупателей-подростков есть как девочки, так и мальчики. «Холод» изучил отзывы на скайсы и выяснил, что большинство покупателей жалуются на клей, который идет в комплекте с фальшивыми брекетами и не выполняет своих функций.

Некоторые пишут в отзывах, что после применения во рту остается привкус клея, другие говорят, что, высыхая, клей становится белым и держится не так долго, как хотелось бы. Еще в одном отзыве девушка написала, что от клея у нее болят зубы. Другая сообщила, что приклеила брекеты на клей от протезов и довольна результатом.

Кроме подростков брекетами заинтересовались и вполне взрослые люди: «Подходит людям с ровными зубами, а не как мои. У меня молочные в 22 года и никак не надеть».

Есть и те, у кого нет претензий к качеству фальшивых брекетов. Одна из покупательниц написала в отзыве, что скайсы — это «лучшее, что изобрело человечество».

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