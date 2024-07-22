Выделение кислорода на дне океана оказалось возможным без солнечного света

Группа ученых под руководством океанолога Эндрю Свитмана выяснила, что на океанском дне может вырабатываться кислород при отсутствии солнечного света. Об этом сообщает CNN.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Geoscience. В работе сказано, что впервые выработку кислорода на глубине четырех тысяч метров в океане заметили в 2013 году. Однако тогда Свитман решил, что его оборудование неисправно. Океанолог велел своим коллегам убрать датчики и позже отправить их производителю якобы из-за поломки.

В ходе этого эксперимента Свитман и его команда использовали глубоководный аппарат, который опускался на морское дно, чтобы доставить туда камеру размером меньше обувной коробки.

Ученый ожидал, что датчик обнаружит медленное падение уровня кислорода по мере погружения. На основе этих данных он планировал рассчитать так называемое «потребление кислорода сообществом осадочных пород».

В 2021 году Свитмен применил другой метод обнаружения кислорода и получил тот же результат. Тогда его команда взяла для изучения в лаборатории некоторые образцы отложений, морской воды и конкреций — минеральных тел, образующихся в течение миллионов лет в результате химических процессов, когда металлы выпадают в осадок из воды вокруг фрагментов раковин, клювов кальмаров и зубов акул.

Для дальнейших исследований Свитмен обратился к Францу Гейгеру, электрохимику из Северо-Западного университета в Эванстоне, штат Иллинойс. Используя мультиметр для измерения крошечных напряжений, они зафиксировали показания в 0,95 вольт в конкрециях. Этого было недостаточно для электролиза морской воды — процесса ее расщепления на кислород и водород, — но исследователи предположили, что значительные напряжения могут возникать, когда конкреции собираются вместе.

«Похоже, мы обнаружили естественную “геобатарею”. Эти геобатареи являются основой для возможного объяснения “темного” производства кислорода океаном» — рассказал Гейгер.

Ученые отметили, что до конца непонятно, как именно конкреции производят кислород на морском дне и какую роль он играет в глубоководной экосистеме. Свитман также заявил, что дальнейшие исследования могут приблизить ученых к разгадке происхождения жизни на Земле.

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