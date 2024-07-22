Исследование о возможностях «обратить аутизм вспять» вызвало слишком много вопросов и привело к скандалу

«Аутизм можно обратить вспять». С таким заголовком вышла статья британской газеты The Telegraph о том, что американским ученым удалось «уменьшить до неразличимого уровня» симптомы тяжелой формы аутизма. Эта публикация, а также само исследование возмутили Национальное общество аутистов Великобритании.

Как пишет The Telegraph, у двух разнояйцевых близнецов в США в возрасте 20 месяцев обнаружили аутизм. После этого команда специалистов и родители близнецов разработали индивидуальную двухлетнюю программу, призванную помочь детям в развитии. По словам ученых, она оказалась успешной и у обеих девочек наблюдалось «значительное улучшение» симптомов.

Так, прогресс одной из девочек, которую в исследовании называют «близнец П», один из наблюдавших ее педиатров назвал «своего рода чудом». «Близнец П», как утверждается, в марте 2022 года по шкале оценки лечения аутизма (ATEC) набрала 43 из 180 баллов, а уже к октябрю 2023 года этот показатель снизился до четырех баллов.

«Симптомы одного из близнецов удалось обратить вспять до состояния, когда ее стало невозможно отличить от детей никогда не страдавших аутизмом», — рассказал The Telegraph автор исследования доктор Крис Д'Адамо из Мэрилендского университета.

Другой девочке, которую в исследовании называют «близнец Л», в возрасте 20 месяцев диагностировали более тяжелую форму аутизма. Она набрала 76 баллов по шкале ATEC. Через полтора года, как утверждают ученые, этот показатель снизился до 32.

«[Ее состояние] значительно улучшилось, но не настолько», — пояснил Д'Адамо.

В исследовании ученые не используют термин «излечение», однако они считают, что достигнутый прогресс вряд ли исчезнет со временем.

«Симптомы, которые могут вернуться, скорее всего, будут связаны с такими вещами, как тревожность, желудочно-кишечные проблемы, проблемы с восприятием, но не обязательно с поведенческими аспектами аутизма», — добавил Д'Адамо.

Само исследование и публикации в СМИ возмутили Национальное общество аутистов Великобритании. Журналистов, опубликовавших статьи об исследовании, там обвинили в «безответственности», а само исследование назвали «низкопробным».

«Аутизм невозможно “вылечить” или “обратить вспять”. Представьте себе, что вы видите заголовки, что основная часть вашей личности может быть «перевернута». Такие высказывания отбрасывают нас назад и показывают, что нам еще далеко до общества, которое будет работать на благо людей с аутизмом», — говорится в публикации общества в соцсети X.

Там также заявили, что методы, которые использовали ученые, «сами по себе вызывают вопросы».

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