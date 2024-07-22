Чеченский министр вступился за блогера в ответ на публикации Мизулиной

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в своем телеграм-канале назвала чеченского блогера Асхаба Тамаева скамером и заявила, что он не уважает ислам. В его защиту выступил министр по делам национальной политики Чечни Ахмед Дудаев.

Мизулина обвинила Тамаева в мошенничестве в интернете после того, как блогер заставил извиняться ведущего проекта «Министерство правды» Астемира Гергова, который опубликовал расследование про Тамаева.

«Скамер задоксил парня и всех его родственников, выложил все в открытый доступ, начал угрожать ему и его семье, а потом вообще заставил блогера приехать к себе домой, записать видео с извинениями и удалить расследование», — написала Мизулина. При этом на ютуб-канале проекта опубликовано несколько других роликов, посвященных блогеру.

Мизулина утверждает, что Тамаев не уважает ислам, который, по ее словам, запрещает играть в казино, а также вовлекает детей в азартные игры. «Нормальные люди идут с иском в суд, если считают информацию недостоверной», — добавила Мизулина. Она заявила, что Гергову не следовало извиняться. Вместо этого, по ее мнению, извиниться должен Тамаев.

Вскоре в телеграм-канале Мизулиной появилось еще несколько постов, в которых опубликованы скриншоты сообщений ее подписчиков главы. В одних ее просят «поспособствовать наказанию» Тамаева, в других — угрожают расправой.

В свою очередь Ахмед Дудаев в своем телеграм-канале записал видеообращение, в котором назвал Тамаева «дорогим братом». Он заявил, что в последнее время появилось много интернет-экспертов, которые пытаются создать «негативный имидж» Тамаева. При этом саму Мизулину Дудаев в ролике не упоминает.

«Появились непонятно зачем и кем созданные организации с непонятно откуда нарисовавшимися руководителями…, которые постоянно пишут какие-то заявления, постят негативные, критикующие Асхаба материалы», — говорит Дудаев на видео.

Дудаев заявил, что все опубликованные материалы про Тамаева не соответствуют действительности. Он охарактеризовал блогера как «человека с твердой правильной гражданской позицией, регулярно оказывающего помощь участникам “специальной военной операции”».

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