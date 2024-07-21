Nestle обвинили в продаже воды с фекальными бактериями

Ассоциации защиты прав потребителей Foodwatch заявила, что швейцарская компания Nestle использует запрещенные методы очистки питьевой воды, после которых в бутылках могли оказаться фекальные бактерии. Ассоциация уже подала иск к транснациональной корпорации, сообщил немецкий таблоид Bild.

Французское подразделение Nestle Waters использовало для очистки ультрафиолет и угольные фильтры, узнали активисты ассоциации еще весной. Эти методы достаточны для очистки водопроводной воды, но запрещены в Евросоюзе для производства бутилированной минеральной. То есть Nestle якобы разливала обычную фильтрованную воду, загрязненную фекальными бактериями и пестицидами, объявили общественные активисты. С нарушениями, по их информации, очищалась вода для примерно трети марок напитков, выпускаемых французским подразделением Nestle: Perrier, Vittel, Hepar и Contrex.

«Похоже, Nestle десятилетиями продавала миллиарды бутылок воды, которая не имела ничего общего с „природной минеральной водой“, — во Франции, Европе и даже во всем мире», — сообщила представитель Foodwatch France Ингрид Крагл изданию Mediapart. Издание оценило ущерб от действий компании за последние 15 лет в 3 миллиарда евро.

Общественники и французские СМИ узнали, что Nestle Waters еще в 2021 году уведомила власти о методах очистки, но те не стали делать информацию публичной. Поэтому Foodwatch намерена привлечь к суду не только компанию, но и власти Франции.

В июне Le Figaro писала, что Nestle практически перестала выпускать бутилированную воду во Франции. Сейчас в стране продается вода Nestle Water Germany, сообщили Bild представители корпорации. Все продукты Nestle, заверили представители, «можно употреблять без каких-либо опасений, так как их уникальный состав соответствует описанию на этикетке».

В апреле швейцарская общественная организация PublicEye отдала на химическую экспертизу детскую продукцию Nestle, продаваемую в странах Африки, Азии и Латинской Америки. Результаты показали, что сухое молоко Nido и хлопья Cerelac содержат сахар в виде сахарозы или меда. PublicEye объявила, что корпорация специально старается вызвать привыкание к сладкому у детей из бедных стран.

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