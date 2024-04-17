Nestle добавляет сахар в детское питание вопреки рекомендациям врачей

Nestle игнорирует рекомендации ВОЗ и использует добавленный сахар в приготовлении детского питания для стран Африки, Азии и Латинской Америки. Так, по мнению исследователей, Nestle пытается поддерживать продажи на высоком уровне. При этом в Европе и Великобритании те же продукты детского питания не содержат добавленного сахара. Об этом сообщает The Guardian.

Швейцарская организация PublicEye взяла самую популярную детскую продукцию Nestle из стран Африки, Азии и Латинской Америки и отдала на химическую экспертизу. Результаты экспертизы показали, что сухое молоко для детей Nido и хлопья Cerelac содержат добавленный сахар в виде сахарозы или меда.

Исследователи отмечают, что у этих продуктов высокий объем продаж: ежегодно они приносят Nestle около 2 миллиардов долларов (по миллиарду на Nido и Cerelac), а большая часть рынка приходится на Бразилию и Индию — 40% от общего количества. По их мнению, Nestle специально подсаживает детей из бедных стран и стран со средним доходом на сахар с раннего возраста, чтобы поддерживать продажи — у детей возникает привыкание, и они охотнее едят продукцию компании.

При этом в Европе и Великобритании Nestle следует специальным правилам, составленным ВОЗ.

Отчет организации показал, что в Сенегале и ЮАР Cerelac содержит 6 грамм добавленного сахара на одну порцию, а в Нигерии — 6,8 грамма. В Бразилии в четырех упаковках Cerelac из шести содержание сахара превышает 4 грамма на порцию, в Индии — более 2,7 грамма. На Филиппинах Nido содержит 2 грамма сахара на одну порцию, а в Мексике — 1,7 грамма.

Количество детей до пяти лет с ожирением в странах с низким и средним доходом неуклонно растет с 2000 года — согласно данным ВОЗ, их стало больше на 23%. Более одного миллиарда человек в мире страдают ожирением.

Врачи, работающие в ВОЗ, считают, что компания придерживается двойных стандартов. Так же считает и эксперт PublicEye Лоран Габерелл: по ее мнению, Nestle должна перестать добавлять сахар в продукцию для детей младше трех лет во всех странах.

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