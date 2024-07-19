В России импортозаместили смываемую втулку от туалетной бумаги

Первую в России смываемую втулку от туалетной бумаги разработало предприятие по производству бумажных санитарно-гигиенических изделий «Архбум тиссью групп». Об этом сообщает государственное российское информагентство ТАСС, ссылаясь на пресс-службу компании.

«Группа компаний Архангельского ЦБК усиливает работу над импортозамещением. Дочерняя компания комбината — ООО "Архбум тиссью групп" (Калужская область) вывела на рынок продукты линейки туалетной бумаги бренда Soffione со смываемой втулкой, технология производства которой была впервые разработана в России компанией в содействии с испытательным центром кафедры целлюлозно-бумажных и лесохимических производств Северного (Арктического) федерального университета им. М. В. Ломоносова», — заявили там.

В компании отметили, что разработанная там смываемая втулка не содержит вредных для окружающей среды компонентов. «Ее полное растворение осуществляется в течение семи секунд (легко распадается с первого смывания водой), что не создает рисков появления засоров канализационных труб», — добавили в пресс-службе.

О скором решении вопроса об импортозамешении смываемых втулок от туалетной бумаги в июне 2023 года на полях Петербургского международного экономического форума говорил замглавы Минпромторга Михаил Юрин.

До начала войны в Украине туалетную бумагу марки Zewa со смываемой втулкой продавала шведская компания Essity. Вскоре после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года она объявила о своем уходе из России.

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